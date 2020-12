The Voice Senior: Clementino canta con Antonella Clerici, per penitenza (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) The Voice Senior: Clementino è l’ultimo a completare la squadra, per penitenza canta con Antonella Clerici. Ieri, venerdì 11 dicembre, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata delle “Blind Audition” di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. SI trattava dell’ultima puntata di audizioni prima della semifinale, quindi i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al bano e Jasmine Carrisi, hanno dovuto fare una scrematura delle loro squadre, decidendo solo 6 nomi da portare in finale (qui le scelte e i VIDEO). Settimana scorsa però Antonella Clerici aveva annunciato ai quattro giudici che chi avrebbe completato per ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 12 dicembre 2020) Theè l’ultimo a completare la squadra, percon. Ieri, venerdì 11 dicembre, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata delle “Blind Audition” di The, condotto da. SI trattava dell’ultima puntata di audizioni prima della semifinale, quindi i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè,e Al bano e Jasmine Carrisi, hanno dovuto fare una scrematura delle loro squadre, decidendo solo 6 nomi da portare in finale (qui le scelte e i). Settimana scorsa peròaveva annunciato ai quattro giudici che chi avrebbe completato per ...

