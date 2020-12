The Voice Senior batte di nuovo il Grande Fratello Vip: Stefano Bettarini lancia una mega frecciatina al reality (Di sabato 12 dicembre 2020) Continua la sfida degli ascolti tv fra i due programmi di maggior rilievo del venerdì sera: The Voice Senior, in onda su Rai 1, e Grande Fratello Vip, trasmesso su Canale 5. Inizialmente il reality show condotto da Alfonso Signorini non si sarebbe dovuto scontrare con il talent, tanto che il GF Vip era tornato ad avere un solo appuntamento settimanale; visti gli ottimi ascolti di The Voice Senior che hanno lasciato a bocca aperta tutti, però, si è deciso in fretta e furia di ripristinare il Grande Fratello Vip al venerdì. Nonostante questo, la prima sfida tra i due programmi è stata vinta da The Voice. Anche nella serata di ieri, venerdì 11 dicembre 2020, su Rai 1, la terza puntata di The Voice ... Leggi su trendit (Di sabato 12 dicembre 2020) Continua la sfida degli ascolti tv fra i due programmi di maggior rilievo del venerdì sera: The, in onda su Rai 1, eVip, trasmesso su Canale 5. Inizialmente ilshow condotto da Alfonso Signorini non si sarebbe dovuto scontrare con il talent, tanto che il GF Vip era tornato ad avere un solo appuntamento settimanale; visti gli ottimi ascolti di Theche hanno lasciato a bocca aperta tutti, però, si è deciso in fretta e furia di ripristinare ilVip al venerdì. Nonostante questo, la prima sfida tra i due programmi è stata vinta da The. Anche nella serata di ieri, venerdì 11 dicembre 2020, su Rai 1, la terza puntata di The...

