The Voice Senior, Antonella Clerici contro uno dei giudici, in studio cala il gelo (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonella Clerici è tornata in televisione dopo una lunga assenza che aveva deciso di vivere per dedicare più tempo ai suoi affetti. Antonella Clerici, che è sempre stata molto presente in tv, dopo la morte del suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi rivelò che aveva bisogno di una pausa, di vivere la sua vita con ritmi più lenti e di dedicarsi esclusivamente alla sua bambina Maelle e al suo compagno Vittorio Garrone. E così è stata lontana dalla tv per alcuni anni ma poi, forse resasi conto che il suo lavoro le mancava tanto, ha deciso di tornare e ora è in onda con ben due programmi: "E' sempre mezzogiorno" e "The Voice senior". Antonella Clerici e il rapporto con Elisa Isoardi Tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi c'è sempre ...

