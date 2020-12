The Voice Senior, Alfonso Di Berardino: dal Clan di Celentano al talent (Di sabato 12 dicembre 2020) Tra le storie di The Voice Senior, quella di Alfonso Di Berardino: dal Clan di Celentano al talent show di Raiuno. (screenshot video)Fortunatissima, come dimostrano anche gli ascolti, la formula di The Voice Senior, il programma spin off del più celebre The Voice, che sta conquistando il pubblico italiano. A concludere le Blind Auditions ci ha pensato un volto noto anche televisivamente. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> The Voice Senior: tanti volti noti dal papà di Giorgia al paroliere di Pupo Stiamo parlando del chietino Alfonso Di Berardino, approdato poi in squadra con Clementino. Residente a Francavilla a Mare, nel ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tra le storie di The, quella diDi: daldialshow di Raiuno. (screenshot video)Fortunatissima, come dimostrano anche gli ascolti, la formula di The, il programma spin off del più celebre The, che sta conquistando il pubblico italiano. A concludere le Blind Auditions ci ha pensato un volto noto anche televisivamente. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> The: tanti volti noti dal papà di Giorgia al paroliere di Pupo Stiamo parlando del chietinoDi, approdato poi in squadra con Clementino. Residente a Francavilla a Mare, nel ...

