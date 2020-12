“The Prom”: il musical su una causa gay diverte, ma solo a tratti (Di sabato 12 dicembre 2020) Due ore e passa. Dura discretamente The Prom, il musical di Ryan Murphy arrivato ieri su Netflix. Tiene però incollati allo schermo come un thriller? No, canzone dopo canzone – ce n’è una per ogni personaggio assieme a scatenati balli di gruppo – si trascina versa la naturale conclusione con una prevedibilità rara. Se poi queste canzoni non sono le più straordinarie e coinvolgenti dell’universo della recitazione cantata, c’è di che alzarsi e fare altro. Eppure a Broadway, lo spettacolo sulla studentessa Emma che lotta contro gli omofobi dell’Indiana per portare la sua ragazza al ballo di fine anno, era da standing ovation, raccontano le cronache; ma si sa quanto le trasposizioni cinematografiche del teatro musicale possano risultare opache al cinema. Vi ricordate “la cosa peggiore accaduta ai gatti dopo i cani” che è stato Cats? ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Due ore e passa. Dura discretamente The Prom, ildi Ryan Murphy arrivato ieri su Netflix. Tiene però incollati allo schermo come un thriller? No, canzone dopo canzone – ce n’è una per ogni personaggio assieme a scatenati balli di gruppo – si trascina versa la naturale conclusione con una prevedibilità rara. Se poi queste canzoni non sono le più straordinarie e coinvolgenti dell’universo della recitazione cantata, c’è di che alzarsi e fare altro. Eppure a Broadway, lo spettacolo sulla studentessa Emma che lotta contro gli omofobi dell’Indiana per portare la sua ragazza al ballo di fine anno, era da standing ovation, raccontano le cronache; ma si sa quanto le trasposizioni cinematografiche del teatroe possano risultare opache al cinema. Vi ricordate “la cosa peggiore accaduta ai gatti dopo i cani” che è stato Cats? ...

