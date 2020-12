The Mandalorian 2: perché quel gesto nel settimo episodio è così importante per il protagonista (Di sabato 12 dicembre 2020) Il settimo e penultimo episodio di The Mandalorian 2 fa compiere al protagonista un gesto molto importante e carico di significato: vediamo perché. Manca solo un episodio alla fine di The Mandalorian 2 e un po' ci dispiace. La seconda stagione della serie dei record di Disney + ha emozionato e coinvolto gli appassionati di Star Wars sin dalla prima puntata sorprendendo anche quando ci si aspettava una pausa narrativa. Fino a questo momento il nostro Mando ha viaggiato come un treno, puntata dopo puntata, alzando sempre più l'asticella dello spettacolo e delle rivelazioni tra grandi ritorni e colpi di scena. Ogni puntata di questa seconda stagione ha un momento rivelatorio, importantissimo per il futuro della storia, una sorta di azione ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) Ile penultimodi The2 fa compiere alunmoltoe carico di significato: vediamo. Manca solo unalla fine di The2 e un po' ci dispiace. La seconda stagione della serie dei record di Disney + ha emozionato e coinvolto gli appassionati di Star Wars sin dalla prima puntata sorprendendo anche quando ci si aspettava una pausa narrativa. Fino a questo momento il nostro Mando ha viaggiato come un treno, puntata dopo puntata, alzando sempre più l'asticella dello spettacolo e delle rivelazioni tra grandi ritorni e colpi di scena. Ogni puntata di questa seconda stagione ha un momento rivelatorio, importantissimo per il futuro della storia, una sorta di azione ...

FinallyDuivel : @dade494 In un mondo dove non c'è bisogno di creare diminutivi per tutto. Hai visto la nuova puntata di The mandalorian? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian 2: perché quel gesto nel settimo episodio è così importante per il protagonista… - hanscast0rp : perché organizzare la sessione invernale quando posso recuperare tutte le puntate di the mandalorian che ho perso i… - here_forOt5 : @RedDianthus @tripps42 nhaaa, secondo me puoi farcela, ci metti un pochino per vedere tutto però essendo film è un… - hidamaaa : Raga mi state facendo venire una voglia indicibile di mollare a metà tutto quello che sto vedendo e guardare la sec… -