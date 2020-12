Terence Hill: "Donald Trump? A lui darei tanti schiaffoni" (Di sabato 12 dicembre 2020) Terence Hill ha parlato dei cattivi dei suoi film e di quelli del mondo contemporaneo, tra cui Donald Trump e del modo in cui lui risolverebbe ogni conflitto: a schiaffoni, naturalmente. Non ci sono dubbi: Terence Hill ha fatto la storia del cinema italiano popolare insieme a Bud Spencer. Distribuito al cinema il 22 dicembre 1970, ad esempio, Lo chiamavano Trinità... segnò un grande successo di pubblico e fu in grado di vendere quasi 9 milioni di biglietti. In occasione di un'intervista con Millennium (il mensile del Fatto Quotidiano), Terence Hill ha parlato dei cattivi dei film di Bud e Terence e di Donald Trump, di ceffoni e scazzottate, e si è anche è soffermato sulla carica ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020)ha parlato dei cattivi dei suoi film e di quelli del mondo contemporaneo, tra cuie del modo in cui lui risolverebbe ogni conflitto: a, naturalmente. Non ci sono dubbi:ha fatto la storia del cinema italiano popolare insieme a Bud Spencer. Distribuito al cinema il 22 dicembre 1970, ad esempio, Lo chiamavano Trinità... segnò un grande successo di pubblico e fu in grado di vendere quasi 9 milioni di biglietti. In occasione di un'intervista con Millennium (il mensile del Fatto Quotidiano),ha parlato dei cattivi dei film di Bud ee di, di ceffoni e scazzottate, e si è anche è soffermato sulla carica ...

