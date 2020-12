Teatro, appello al Mibact per salvare l’Acacia (Di sabato 12 dicembre 2020) Il popolo del web si ribella alla possibile chiusura del Teatro Acacia, storica sala del quartiere Vomero-Arenella di Napoli. In 48 ore la petizione-appello lanciata sulla piattaforma Change.org ha raccolto 2.300 firme. Destinatario dell’appello per salvare il Teatro e’ il ministero dei Beni e le attivita’ culturali, guidato dal ministro Dario Franceschini. ”C’e’ il rischio che, dopo sessant’anni di onorato servizio, il Teatro di via Tarantino cambi funzione per volonta’ del possidente delle mura – scrive Vincenzo Amoroso, promotore della petizione -. ll Covid ha messo in ginocchio anche la cultura, ma il Teatro Acacia ha rappresentato troppo per ognuno di noi e non possiamo vederlo ridursi cosi'”. Tra chi ha sottoscritto la petizione c’e’ anche chi come Carmen ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Il popolo del web si ribella alla possibile chiusura delAcacia, storica sala del quartiere Vomero-Arenella di Napoli. In 48 ore la petizione-lanciata sulla piattaforma Change.org ha raccolto 2.300 firme. Destinatario dell’perile’ il ministero dei Beni e le attivita’ culturali, guidato dal ministro Dario Franceschini. ”C’e’ il rischio che, dopo sessant’anni di onorato servizio, ildi via Tarantino cambi funzione per volonta’ del possidente delle mura – scrive Vincenzo Amoroso, promotore della petizione -. ll Covid ha messo in ginocchio anche la cultura, ma ilAcacia ha rappresentato troppo per ognuno di noi e non possiamo vederlo ridursi cosi'”. Tra chi ha sottoscritto la petizione c’e’ anche chi come Carmen ...

