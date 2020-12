Svolta Pogba e tanti saluti a Raiola: importanti novità dall’Inghilterra per la Juve (Di sabato 12 dicembre 2020) Pogba vuole realmente lasciare il Manchester United. Queste le ultime notizie riportate dal Daily Star, secondo cui a stella del Manchester United Paul Pogba potrebbe presto lasciare l’Old Trafford con Mino Raiola sotto pressione per far uscire dai Red Devils il centrocampista francese “infelice”. Secondo quanto riferito, l’asso del Manchester United Paul Pogba sta facendo pressioni sul suo agente per trovare un nuovo club. Raiola ha dichiarato che il centrocampista era “infelice” all’Old Trafford in recenti interviste, con la Juventus e il Real Madrid credeva di essere entusiasta. Pogba è stato spesso messo in panchina da Ole Gunnar Solskjaer in questa stagione, anche se impressionato dopo essere uscito dalla panchina nella sconfitta contro il Lipsia nella decisiva ... Leggi su bufale (Di sabato 12 dicembre 2020)vuole realmente lasciare il Manchester United. Queste le ultime notizie riportate dal Daily Star, secondo cui a stella del Manchester United Paulpotrebbe presto lasciare l’Old Trafford con Minosotto pressione per far uscire dai Red Devils il centrocampista francese “infelice”. Secondo quanto riferito, l’asso del Manchester United Paulsta facendo pressioni sul suo agente per trovare un nuovo club.ha dichiarato che il centrocampista era “infelice” all’Old Trafford in recenti interviste, con lantus e il Real Madrid credeva di essere entusiasta.è stato spesso messo in panchina da Ole Gunnar Solskjaer in questa stagione, anche se impressionato dopo essere uscito dalla panchina nella sconfitta contro il Lipsia nella decisiva ...

