Svaligiato l' appartamento di Paolo Rossi durante i suoi funerali 

(Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - I ladri non si sono fatti scappare l'occasione ed hanno colpito nella casa di, nella campagna aretina, mentre a Vicenza veniva dato l'ultimo saluto a 'Pablito'. Il colpo nell'abitato dall'ex campione azzurro e dalla sua famiglia all'interno dell'agriturismo a Poggio Cennina, un'altura che domina la Val d'Ambra, dove l'eroe del Mundial '82 aveva realizzato il sogno di una vita a contatto con la natura in Toscana, avviando con un socio - l'avvocato Luigi Pelaggi - un'azienda di agricoltura biologica e un resort. A scoprire l'effrazione è stato un collaboratore dinell'attività dell'agriturismo, accortosi di una finestra rotta. Poi al suo rientro da Vicenza la moglie dell'ex calciatore, Federica Cappelletti, una volta entrata in casa si è resa conto di quello che era avvenuto, ...

Da prime indiscrezioni, pare sia stato portato via un orologio appartenente all'ex campione azzurro e una piccola somma di denaro in contanti ...I fatti tra il 25 e il 30 novembre in un condominio che ospita per la gran parte seconde case, al momento inutilizzate. I Carabinieri sono risaliti a tre giovani tra i 25 e i 27 anni ...