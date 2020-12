Svaligiata la casa di Paolo Rossi: il furto durante i funerali (Di sabato 12 dicembre 2020) È di questi minuti la notizia riguardante un furto in casa del compianto campione Paolo Rossi. Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero agito mentre a Vicenza si tenevano le esequie del calciatore, scomparso a soli 64 anni a causa di un grave tumore. furto in casa di Paolo Rossi I ladri si sono introdotti nella casa di Paolo Rossi presso l’agriturismo a Bucine, provincia di Arezzo, dove hanno trafugato gioielli e cimeli del calciatore. Fortunatamente, riferisce Ansa, non c’erano i cimeli più importanti della sua carriera calcistica, ma pare che tra gli oggetti trafugati ci fosse un orologio appartenuto a Rossi. Al momento sul posto sono intervenuti i carabinieri che ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) È di questi minuti la notizia riguardante unindel compianto campione. Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero agito mentre a Vicenza si tenevano le esequie del calciatore, scomparso a soli 64 anni a causa di un grave tumore.indiI ladri si sono introdotti nelladipresso l’agriturismo a Bucine, provincia di Arezzo, dove hanno trafugato gioielli e cimeli del calciatore. Fortunatamente, riferisce Ansa, non c’erano i cimeli più importanti della sua carriera calcistica, ma pare che tra gli oggetti trafugati ci fosse un orologio appartenuto a. Al momento sul posto sono intervenuti i carabinieri che ...

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - RaiSport : Furto in casa di #PaoloRossi L'abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali - LRoventini : Non c’è limite alla vergogna. Svaligiata la casa di Paolo Rossi durante i funerali. Senza parole. - comeH2O : RT @FabioMontale: Mentre erano in corso i funerali di #PaoloRossi la sua casa è stata svaligiata dai ladri. Bisogna essere proprio delle me… - GiuseppeLepera5 : Il male non si augura a nessuno...ma speriamo che qualcuno da lassù veda e provveda.... Animali! #PaoloRossi -