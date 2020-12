Svaligiata la casa di Paolo Rossi durante i suoi funerali (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - I ladri non si sono fatti scappare l'occasione ed hanno colpito nella casa di Paolo Rossi, nella campagna aretina, mentre a Vicenza veniva dato l'ultimo saluto a 'Pablito'. Il colpo nella casa dell'ex campione azzurro e dalla sua famiglia all'interno dell'agriturismo a Poggio Cennina, un'altura che domina la Val d'Ambra, dove l'eroe del Mundial '82 aveva realizzato il sogno di una vita a contatto con la natura in Toscana, avviando con un socio - l'avvocato Luigi Pelaggi - un'azienda di agricoltura biologica e un resort. A scoprire l'effrazione è stato un collaboratore di Rossi nell'attività dell'agriturismo, accortosi di una finestra rotta. Poi al suo rientro da Vicenza la moglie dell'ex calciatore, Federica Cappelletti, una volta entrata in casa si è resa conto di quello che ... Leggi su agi (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - I ladri non si sono fatti scappare l'occasione ed hanno colpito nelladi, nella campagna aretina, mentre a Vicenza veniva dato l'ultimo saluto a 'Pablito'. Il colpo nelladell'ex campione azzurro e dalla sua famiglia all'interno dell'agriturismo a Poggio Cennina, un'altura che domina la Val d'Ambra, dove l'eroe del Mundial '82 aveva realizzato il sogno di una vita a contatto con la natura in Toscana, avviando con un socio - l'avvocato Luigi Pelaggi - un'azienda di agricoltura biologica e un resort. A scoprire l'effrazione è stato un collaboratore dinell'attività dell'agriturismo, accortosi di una finestra rotta. Poi al suo rientro da Vicenza la moglie dell'ex calciatore, Federica Cappelletti, una volta entrata insi è resa conto di quello che ...

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - Eurosport_IT : Non ci sono parole per descrivere un gesto del genere: solo schifo ?? #PaoloRossi - rtl1025 : ??Nel giorno dei funerali, mentre tutta l'Italia piangeva per l'addio a #PaoloRossi, la casa di '#Pablito', a Bucine… - vitcastagna : RT @AntoninoLogerfo: Furto in casa di #PaoloRossi nel giorno dei funerali. Raramente mi esprimo in questo modo. Siete delle MERDE! https:… - kal_1979 : Ormai non c’è+giorno in cui non mi vergogni di quel che è diventato(una fogna)questo paese. In????da anni il 98%dei… -