Superman & Lois dopo il nuovo costume arriva la foto della coppia…in campagna (Di sabato 12 dicembre 2020) Superman & Lois ecco il nuovo costume della serie tv The CW Update 12 dicembre: arriva anche una nuova foto ufficiale della coppia Superman e Lois con sullo sfondo una fattoria che ricorda tanto Smallville. Nuova serie tv, nuovo eroe, nuovo costume….vecchio stile. Superman e Lois debutta il 23 febbraio su The CW (in Italia al momento non c’è alcuna data di partenza e un suo approdo sui canali Premium non è così scontato), nuovo tassello dell’universo DC Comics o CWverse della rete. Ecco così arrivare la prima foto ufficiale di Tyler Hoechlin nei ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 12 dicembre 2020)ecco ilserie tv The CW Update 12 dicembre:anche una nuovaufficialecoppiacon sullo sfondo una fattoria che ricorda tanto Smallville. Nuova serie tv,eroe,….vecchio stile.debutta il 23 febbraio su The CW (in Italia al momento non c’è alcuna data di partenza e un suo approdo sui canali Premium non è così scontato),tassello dell’universo DC Comics o CWverserete. Ecco cosìre la primaufficiale di Tyler Hoechlin nei ...

superman_clouds : @eeverywheeree sii AHAHAH - superman_clouds : @eeverywheeree io che immagino lo sticker di Luke ???? - superman_clouds : @harrysdimpless ma graziee - Francesclol : @fbuonfi Considerando che anche contro il Napoli ha fatto Superman, potrebbe essere una via di mezzo ?? - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Per chi era bambino nel 1982 è stato Superman, l'Uomo Ragno e Goldrake in una sola persona. #PaoloRossi -