Stufe a pellet di Ferramenta Giusti | come fare la corretta manutenzione

Le Stufe a pellet sono diventate molto diffuse perché consentono di integrare il normale riscaldamento domestico utilizzando un combustibile ecologico e a buon prezzo. Diverse persone hanno deciso di installare queste piccole Stufe anche in negozio oppure in ufficio. Tuttavia, è importante e fondamentale procedere a una regolare manutenzione periodica della stufa per accertare l'efficienza ma anche per impedire guasti e problemi. Infatti, una stufa e un camino sporco su molto pericolosi perché possono aumentare il rischio di incendio. Ovviamente, alle operazioni di manutenzione consigliate dipendono da un modello all'altro, ma in linea di massima si possono seguire i consigli indicati nella breve guida che segue. Le operazioni di pulizia quotidiana e settimanale Le tempistiche con cui intervenire per ...

L’elevata efficienza, la sostenibilità ambientale e il design curato nei dettagli rendono la stufa a pelle slim la migliore scelta per il riscaldamento della propria casa di piccole dimensioni.

Quale tipo di pellet scegliere per la stufa?

In commercio esistono differenti tipologie di pellet, che variano in base alla durezza, alla dimensione e alla capacità calorica.

