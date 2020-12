Streaming online Torino – Udinese dove vedere Diretta Live Tv Gratis Sky o Dzan No Rojadirecta (Di sabato 12 dicembre 2020) La notizia più importante in casa bianconera – dopo che si sono rivisti sul campo d’allenamento De Maio, Ouwejan, Okaka e Lasagna, con solo quest’ultimo convocato per la trasferta di Torino – è il ritorno in panchina di mister Gotti che ha parlato alla vigilia del match. «Solo il campo può dare realmente il polso della situazione, anche se grazie alla tecnologia a disposizione ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in Diretta, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori», dichiara il tecnico dei friulani, dispiaciuto per il rinvio della partita di domenica scorsa con l’Atalanta: «Nonostante le assenze avvertivo delle ottime sensazioni». Le notizie dall’infermeria non lo lasciano indifferente, anzi: «Stiamo recuperando giocatori che iniziano ad allenarsi con continuità, anche se pure contro i granata ci saranno ... Leggi su aciclico (Di sabato 12 dicembre 2020) La notizia più importante in casa bianconera – dopo che si sono rivisti sul campo d’allenamento De Maio, Ouwejan, Okaka e Lasagna, con solo quest’ultimo convocato per la trasferta di– è il ritorno in panchina di mister Gotti che ha parlato alla vigilia del match. «Solo il campo può dare realmente il polso della situazione, anche se grazie alla tecnologia a disposizione ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori», dichiara il tecnico dei friulani, dispiaciuto per il rinvio della partita di domenica scorsa con l’Atalanta: «Nonostante le assenze avvertivo delle ottime sensazioni». Le notizie dall’infermeria non lo lasciano indifferente, anzi: «Stiamo recuperando giocatori che iniziano ad allenarsi con continuità, anche se pure contro i granata ci saranno ...

rivolicast : @CCB_Castello ha dato il via a Digital PTSD. La pratica artistica e il suo impatto sul trauma digitale. Sino alle 2… - ANIMEMA68446248 : HOKUTO NO KEN - KEN IL GUERRIERO: LA LEGGENDA DI RAOUL, IL DOMINATORE DEL CIELO (Serie tv): Nuovo streaming/downloa… - ANIMEMA68446248 : ACE ATTORNEY (Serie tv): Nuovo streaming/download online! - ANIMEMA68446248 : AZUMANGA DAIOH!! (Serie tv Jap Sub Ita): Nuovo streaming/download online! - aborgnino : Lucia, la radio al cinema: a Firenze il Festival che celebra l'arte del racconto senza immagini Il 12 e 13 dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Streaming online Streaming online: le differenze tra streaming live e on demand e tutti i loro usi La Voce di Venezia Rojadirecta Milan-Parma DIRETTA LIVE – Streaming gratis, vedi la partita

Si gioca Milan-Parma, gara valida per l'11/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 13 dicembre 2020 alle 20:45.

Streaming gratis Lazio-Hellas Verona: la diretta LIVE Hesgoal

STREAMING GRATIS LAZIO HELLAS VERONA - La Lazio ospita l'Hellas Verona nella gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano nel migliore dei modi all'appuntamento di camp ...

Si gioca Milan-Parma, gara valida per l'11/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 13 dicembre 2020 alle 20:45.STREAMING GRATIS LAZIO HELLAS VERONA - La Lazio ospita l'Hellas Verona nella gara valevole per l'undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano nel migliore dei modi all'appuntamento di camp ...