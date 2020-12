Spezia, Italiano: «Nel secondo tempo siamo rimasti negli spogliatoi» (Di sabato 12 dicembre 2020) Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione dello Spezia contro il Crotone Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della sconfitta per 4-1 contro il Crotone. secondo tempo – «siamo stati capaci di fare un gran primo tempo. Eravamo andati sotto, ma poi avevamo ripreso in mano la partita. Nel secondo tempo non siamo usciti dalla spogliatoio. Se concedi spazi al Crotone ti fa male. Una partita che ci servirà per tornare sulla terra. Le qualità le abbiamo, 45? non possono mettere in dubbio quanto fatto fino ad ora». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Vincenzoha commentato la prestazione dellocontro il Crotone Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della sconfitta per 4-1 contro il Crotone.– «stati capaci di fare un gran primo. Eravamo andati sotto, ma poi avevamo ripreso in mano la partita. Nelnonusciti dallao. Se concedi spazi al Crotone ti fa male. Una partita che ci servirà per tornare sulla terra. Le qualità le abbiamo, 45? non possono mettere in dubbio quanto fatto fino ad ora». Leggi su Calcionews24.com

