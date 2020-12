Speranza: 'Vaccinazioni contro il Covid da gennaio, spero anche in tutta Europa' (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza parla dei tempi di ottenimento del vaccino Pfizer, in arrivo il 29 dicembre dall'Agenzia europea per i medicinali: 'Da quel giorno l'Aifa e l'Italia saranno ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Ministro della Salute Robertoparla dei tempi di ottenimento del vaccino Pfizer, in arrivo il 29 dicembre dall'Agenzia europea per i medicinali: 'Da quel giorno l'Aifa e l'Italia saranno ...

