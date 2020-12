Speranza detta la tabella di marcia dopo l’incontro con le Regioni: «Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni» (Di sabato 12 dicembre 2020) Le tappe della corsa al vaccino si fanno sempre più serrate. dopo l’inizio della campagna vaccinale contro il Coronavirus nel Regno Unito, questa notte negli Stati Uniti è stato approvato il siero prodotto da Pfizer. In Italia invece una delle aziende che avevano un contratto per la vendita del vaccino nel nostro territorio, Sanofi, ha annunciato che la consegna delle sue dosi dovrà slittare rispetto ai tempi previsti. Durante un forum organizzato dall’agenzia stampa Ansa il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che il piano vaccinazioni partirà comunque il prossimo mese: «Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni e speriamo di partire insieme a tutti gli altri paesi Ue, ma il cuore della ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Le tappe della corsa al vaccino si fanno sempre più serrate.l’inizio della campagna vaccinale contro il Coronavirus nel Regno Unito, questa notte negli Stati Uniti è stato approvato il siero prodotto da Pfizer. In Italia invece unaaziende che avevano un contratto per la vendita del vaccino nel nostro territorio, Sanofi, ha annunciato che la consegnasue dosi dovrà slittare rispetto ai tempi previsti. Durante un forum organizzato dall’agenzia stampa Ansa il ministro della Salute Robertoha annunciato che il pianopartirà comunque il prossimo: «ile speriamo di partire insieme a tutti gli altri paesi Ue, ma il cuore della ...

Notiziedi_it : Speranza detta la tabella di marcia dopo l’incontro con le Regioni: «Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni» - bananascatlady : @atominobipbip @Clazomeneoggiv1 Questo è giustissimo ma è pure vero che l'università costa cara e chiaramente tutti… - bibbi009 : #gfvip che fastidio i personaggi come Sonia che vengono in tv solo per fare le vittime con gente più famosa nella s… - DariaCarta : #Speranza, quando andava a scuola( avrà fatto il DAD??) si è fermato alla frase :' Obbedisco' e non sa chi l' ha d… -