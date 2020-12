Speed skating | nel 2021 si gareggerà soltanto ad Heerenveen senior ed Hachinohe junior

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di, destinato ad iniziare ormai nell’anno solare. Si attendevano infatti ulteriori modifiche nella riunione del 10 dicembre, ed infatti un altro evento è stato cancellato: sono sei gli eventi al momento in programma. La bolla che sarà implementata ad(Paesi Basi) includerà gli Europei, due tappe della Coppa del Mondo di, nonché i Mondiali. Le date per i quattro eventi sono le seguenti: – Europei – 16-17 gennaio; – Coppa del Mondo I – 22-24 gennaio; – Coppa del Mondo II – 29-31 gennaio; Mondiali – 11-14 febbraio. Al momento restano in calendario, ma sono ...