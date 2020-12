Spartak Mosca, stipendio “condizionato” per Kokorin: rimborso per la società se non arriva a 10 gol (Di sabato 12 dicembre 2020) arrivano dalla Russia particolari indiscrezioni sul contratto che lega Alexander Kokorin allo Spartak Mosca. Stando a quanto riportato da sport-express.ru infatti il giocatore dovrà raggiungere la quota di dieci gol stagionali, altrimenti dovrà restituire al club parte dello stipendio. Una clausola davvero particolare, uno stimolo in più per Kokorin che nel corso degli anni è stato suo malgrado protagonista di complicate vicende extra-campo che lo hanno portato anche al carcere. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020)no dalla Russia particolari indiscrezioni sul contratto che lega Alexanderallo. Stando a quanto riportato da sport-express.ru infatti il giocatore dovrà raggiungere la quota di dieci gol stagionali, altrimenti dovrà restituire al club parte dello. Una clausola davvero particolare, uno stimolo in più perche nel corso degli anni è stato suo malgrado protagonista di complicate vicende extra-campo che lo hanno portato anche al carcere. SportFace.

