Sonia Lorenzini | abito super lusso per il debutto al GF Vip | quanto costa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020)è tra i tre nuovi vipponi del GF Vip. Entrata nella Casa nel corso della diretta di venerdì 11 dicembre 2020, insieme a Filippo Nardi e Samantha De Grenet, l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne e influencer 31enne ha subito attirato l’attenzione con i suoi modi determinati e schietti. Ma anche per il suo look stratosferico che non fa per niente rimpiangere quelli sfoggiati da Elisabetta Gregoraci che come abbiamo visto non rinuncia ai capi extra. Beh,non è da meno e lo ha dimostrato subito, appena messo piede nella Casa più famosa di Cinecittà. Un ingresso turbolento, in realtà, perché dopo uno sketch con Cristiano Malgioglio, che non aveva idea di chi fosse, in salone è arrivato Tommaso Zorzi, che invece la conosce molto bene, e sono state subito ...