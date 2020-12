Sole Panoramica (Bologna) – Tragedia sul Lavoro muore operaio precipitando dal viadotto

(Di sabato 12 dicembre 2020) Un 59enne ha perso la vita: stava lavorando in autostrada. Incidente mortale sulieri mattina (11 dicembre) in un cantiere di manutenzione dell’Autostrada delin provincia di. Verso le 10 Simeone Arena,di 59 anni e residente a Orta di Atella stava lavorando alla manutenzione di un pilone delOlmeta. Per

