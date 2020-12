Snowboard, Coppa del Mondo Cortina 2020: Italia devastante nelle qualificazioni del PGS (Di sabato 12 dicembre 2020) È subito grande Italia in apertura per quel che riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2020-2021. Prima tappa in quel di Cortina con un PGS: si sono appena concluse le qualifiche e gli azzurri sono stati devastanti. Nel settore maschile la squadra guidata da Cesare Pisoni è letteralmente dominante. Al comando troviamo l’intramontabile Roland Fischnaller che precede Edwin Coratti e Mirko Felicetti. Alla fase finale prenderanno parte anche Daniele Bagozza, quinto, ed Aaron March, decimo. L’obiettivo ormai dichiarato è quello di trovare il successo e magari piazzare due atleti sul podio. Al femminile due azzurre prenderanno il via negli ottavi di finale: la sorprendente Lucia Dalmasso, tredicesima, e Nadya Ochner, quindicesima. Difficile puntare ad un risultato di prestigio. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) È subito grandein apertura per quel che riguarda ladeldiparallelo-2021. Prima tappa in quel dicon un PGS: si sono appena concluse le qualifiche e gli azzurri sono stati devastanti. Nel settore maschile la squadra guidata da Cesare Pisoni è letteralmente dominante. Al comando troviamo l’intramontabile Roland Fischnaller che precede Edwin Coratti e Mirko Felicetti. Alla fase finale prenderanno parte anche Daniele Bagozza, quinto, ed Aaron March, decimo. L’obiettivo ormai dichiarato è quello di trovare il successo e magari piazzare due atleti sul podio. Al femminile due azzurre prenderanno il via negli ottavi di finale: la sorprendente Lucia Dalmasso, tredicesima, e Nadya Ochner, quindicesima. Difficile puntare ad un risultato di prestigio. ...

PSignorotto : NO alla Coppa del Mondo di Snowboard Cross in Città Alta - Firma la petizione! - RedazioneAdp : Il via oggi a Cortina della Coppa del Mondo di snowboard - ValserianaNews : Coppa del mondo di Snowboard Cross in Città Alta, Legambiente: 'Fuori luogo'. Al via la petizione online per fermar… - Mafara72 : RT @GognaBlog: NO alla Coppa del Mondo di Snowboard Cross in Città Alta - Firma la petizione! - GognaBlog : NO alla Coppa del Mondo di Snowboard Cross in Città Alta - Firma la petizione! -