Slittino | Rieder-Rastner sfiorano il podio a Oberhof Ben tre equipaggi azzurri in top7 | vincono Eggert-Benecken

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Strano a dirsi, ma la Germania torna a vincere nel doppio nella Coppa del Mondo disu pista artificiale. Uno stop che era durato forse troppo, in una specialità dove i teutonici ormai da anni dominano in lungo e in largo. Sulla pista di casa diTonie Saschanon si sono lasciati sfuggire l’occasione, portandosi a casa il successo numero 44 della carriera. Record della pista nella prima run, miglior tempo nella seconda: tempo totale di 1’22”881 a testimoniare la supremazia in questa gara dei detentori della sfera di cristallo. Non crollano però i leader della classifica, gli austriaci Steu/Koller: quarti dopo la prima run, sono riusciti a rimontare fino alla seconda piazza a 155 millesimi di ritardo, conservando un ottimo vantaggio in chiave sfera di cristallo. A completare il ...