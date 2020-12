Siracusa, l'Asp mette a disposizione quattro postazioni drive-in per chi rientra in Sicilia per il Natale (Di sabato 12 dicembre 2020) ... faranno ingresso nel territorio della Regione Siciliana, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a: Registrarsi su www.Siciliacoronavirus.it (sono esclusi i pendolari oppure ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di sabato 12 dicembre 2020) ... faranno ingresso nel territorio della Regionena, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a: Registrarsi su www.coronavirus.it (sono esclusi i pendolari oppure ...

LaGazzettaSR : #Siracusa, l'Asp mette a disposizione quattro postazioni drive-in per chi rientra in Sicilia per il Natale - ennatrasporti : Covid-19. Festività natalizie. Rientro a Siracusa, l’Asp predispone 4 drive-in per i tamponi rapidi… - siracusaoggi : (Siracusa. Rientri per le festività, quattro drive in dell'Asp in provincia: le regole) - - siracusaoggi : (Siracusa. L'appello social dell'Asp: 'se hai sconfitto il covid, vieni a donare il tuo plasma') -… - siracusaoggi : (Assistenza domiciliare a singhiozzo, l'Asp di Siracusa cerca soluzioni per integrare il servizio) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa Asp Siracusa. I Nas negli uffici dell'Asp, in corso Gelone SiracusaOggi.it Rientro in Sicilia per le feste, l’Asp predispone 4 drive-in per i tamponi rapidi

In applicazione dell’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del presidente della Regione Siciliana, l’Asp di Siracusa, per coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle ...

Rientri in Sicilia per Natale, 4 postazioni nel Siracusano per i tamponi rapidi

Ci saranno 4 postazioni nel Siracusano per i tamponi rapidi nei confronti di chi rientrerà in Sicilia nel periodo natalizio.

In applicazione dell’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del presidente della Regione Siciliana, l’Asp di Siracusa, per coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle ...Ci saranno 4 postazioni nel Siracusano per i tamponi rapidi nei confronti di chi rientrerà in Sicilia nel periodo natalizio.