Simonetta Rizzato prima moglie di Paolo Rossi | “Prima che morisse gli ho detto che…”

(Di sabato 12 dicembre 2020)è stata ladi. I due si conobbero giovanissimi e dalla loro relazione nacque il primogenito del campione del mondo a Spagna '82 Alessandro. Ladopo il divorzio si è risposata, così come, ma i due sono rimasti sempre i buoni rapporti tanto che un giornochesi sono visti. Lo ha affermato a Corriere.it proprio la: «Il giornochesono andata a trovarlo in ospedale a Siena e ci siamo detti addio». Un amore sbocciato molto presto: «Quando l’ho conosciuto era il 1976, avevo 17 anni.era più grande di me di tre anni ed era appena arrivato ...

«È come se Paolo Rossi si fosse portato via il pallone. E con lui, pure, un pezzo d'Italia. È come se Paolo Rossi si fosse portato via l'estate. Degli amori ...Paolo Rossi e Simonetta Rizzato, l'ex moglie di Pablito ricorda gli anni passati insieme al campione di Spagna '82.