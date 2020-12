Sileri preoccupato per le feste | Rispettiamo le limitazioni | ne va della vita di migliaia di persone'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri preoccupato

Globalist.it

Il vice-ministro della Salute è realista: "Non ci sono numeri per riaprire, guardate ciò che è successo negli Stati Uniti con hanksgiving e Black Friday" ..."Le festività in altri paesi mostrano che appena ci rilassiamo questo si traduce in una crescita" dell'epidemia. "E' un Natale Covid, da vivere in una forma diversa, non nel modo tradizionale. Il mess ...