Sifo | “In sperimentazione clinica ruolo cruciale del farmacista ospedaliero”

(Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – “La sperimentazione clinica e’ il processo che studia in modo sistematico gli effetti sull’uomo (pazienti o volontari sani) e sull’animale, di un farmaco, un dispositivo medico e di metodologie chirurgiche, ne misura l’efficacia e la tollerabilita’, anche individuando le reazioni avverse. I vaccini anti-Covid, di questi tempi drammaticamente attuali, sono sottoposti a fase sperimentali analoghe a quelle che affronta un farmaco inserito in uno studio clinico. In Italia la sperimentazione clinica ha vissuto, almeno fino ai tempi piu’ recenti, alcuni criticita’: gli iter autorizzativi risultano spesso differenziati a seconda dei territori e dei comitati etici presso le aziende sanitarie od ospedaliere in cui sono incardinati. In ragione anche della problematica disomogeneita’, tutta italiana purtroppo, e dell’individuazione di proposte e soluzioni, Sifo quest’anno ha deciso di richiamare l’attenzione sui processi della sperimentazione clinica in una sessione del XLI Congresso annuale, guidata da Barbara Meini, coordinatrice del comitato scientifico del Congresso Sifo e dirigente farmacista presso l’USL nord-ovest Toscana, da anni impegnata anche come membro in diversi comitati etici sulla sperimentazione clinica”. Cosi’ Sifo in una nota.