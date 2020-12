Si sente male durante lezione online: Valeria ritrovata morta dai genitori (Di sabato 12 dicembre 2020) . Inutili i tentativi di soccorrerla Una ragazza di soli 15 anni di Uggiano Montefusco (Manduria, Puglia), è morta a causa di un malore durante la lezione di didattica a distanza. Lei si chiamava Valeria e frequentava il secondo liceo artistico a Grottaglie. Leggi anche:—>Bimba L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) . Inutili i tentativi di soccorrerla Una ragazza di soli 15 anni di Uggiano Montefusco (Manduria, Puglia), èa causa di un maloreladi didattica a distanza. Lei si chiamavae frequentava il secondo liceo artistico a Grottaglie. Leggi anche:—>Bimba L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Era da sola quando è stata colta dal malore e ad accorgersi di quanto era successo é stato il fratello di 12 anni che ha chiamato la madre ...

