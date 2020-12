"Sì al governo d'emergenza": cosa c'è dietro l'impensabile apertura di Salvini (e la rabbia della Meloni) (Di sabato 12 dicembre 2020) La crisi di governo evocata da Matteo Renzi a El Pais ha innescato un effetto domino anche nel centrodestra. Per lo meno sul campo delle ipotesi di scuola. A domanda diretta, Matteo Salvini - da giorni impegnato ad assicurare al governo quote di dialogo a tutto campo «nell'interesse nazionale» - non si è tirato indietro: «Dare una mano agli italiani sempre e comunque, accompagnare il Paese a nuove elezioni con un governo serio? Noi ci siamo». Il punto non è dare credito all'ex rottamatore («Non lo commento più - chiarisce il leader della Lega -, ormai di lui si fidano in tre in Italia») ma, come riflettono da tempo nel Carroccio, non lasciare scoperto il campo nel caso si dovessero venire a creare le condizioni in un momento così delicato: «Già stiamo combattendo contro il virus, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) La crisi dievocata da Matteo Renzi a El Pais ha innescato un effetto domino anche nel centrodestra. Per lo meno sul campo delle ipotesi di scuola. A domanda diretta, Matteo- da giorni impegnato ad assicurare alquote di dialogo a tutto campo «nell'interesse nazionale» - non si è tirato in: «Dare una mano agli italiani sempre e comunque, accompagnare il Paese a nuove elezioni con unserio? Noi ci siamo». Il punto non è dare credito all'ex rottamatore («Non lo commento più - chiarisce il leaderLega -, ormai di lui si fidano in tre in Italia») ma, come riflettono da tempo nel Carroccio, non lasciare scoperto il campo nel caso si dovessero venire a creare le condizioni in un momento così delicato: «Già stiamo combattendo contro il virus, è ...

matteosalvinimi : ... per l'Italia, in questo momento i cittadini chiedono soluzioni e responsabilità per superare l'emergenza, non i… - NicolaPorro : ?????????? ??????????????????, il vero uomo delle emergenze, le suona al governo snocciolando i numeri di una ???????????????? ????????????????????… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - anitaelaura : Con Draghi? - Alteo13290542 : RT @Libero_official: #Salvini apre a un ipotetico #governo di emergenza, #ForzaItalia è d'accordo ma la #Meloni replica con un piccato 'no'… -

