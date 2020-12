Shawn Mendes, massacrato per aver usato pronomi maschili per identificare Sam Smith, chiede scusa (Di sabato 12 dicembre 2020) Shawn Mendes in questi giorni è finito nel mirino di una shitstorm mediatica per aver usato i pronomi maschili per identificare Sam Smith durante un promo televisivo. Shawn Mendes really misgendered sam Smith 26 times in a row on national television pic.twitter.com/tJlBiBSRXw — nick is streaming evermore (@beyscardigan) December 11, 2020 Il cantante avrebbe fatto nei confronti del collega del misgendering chiamandol* con i pronomi maschili. Il misgendering si verifica quando, intenzionalmente o meno, ci si riferisce a una persona usando pronomi che si riferiscono al sesso biologico, e non all’identità di genere in cui questa persona si riconosce. ... Leggi su biccy (Di sabato 12 dicembre 2020)in questi giorni è finito nel mirino di una shitstorm mediatica perperSamdurante un promo televisivo.really misgendered sam26 times in a row on national television pic.twitter.com/tJlBiBSRXw — nick is streaming evermore (@beyscardigan) December 11, 2020 Il cantante avrebbe fatto nei confronti del collega del misgendering chiamandol* con i. Il misgendering si verifica quando, intenzionalmente o meno, ci si riferisce a una persona usandoche si riferiscono al sesso biologico, e non all’identità di genere in cui questa persona si riconosce. ...

