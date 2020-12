Sgarbi, minacce e insulti per la latrina turca. "Il sindaco voleva toglierla, ho detto no" (Di sabato 12 dicembre 2020) Castiglion Fiorentino (Arezzo), 12 dicembre 2020 - "Da 'verme schifoso' a 'attento a cosa fai', e poi a seguire una sequela di altri irripetibili epiteti". Vittorio Sgarbi fa sapere di aver ricevuto ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Castiglion Fiorentino (Arezzo), 12 dicembre 2020 - "Da 'verme schifoso' a 'attento a cosa fai', e poi a seguire una sequela di altri irripetibili epiteti". Vittoriofa sapere di aver ricevuto ...

IstanbulEuropa : Sgarbi, Turchia, 'arte' riciclata di Gezi (attivismo politico anti-turco,. spacciato per 'arte': è sempre la solita… - qn_lanazione : Sgarbi, minacce e insulti per la latrina turca. 'Il sindaco voleva toglierla, ho detto no' #Arezzo - TV7Benevento : **Arte: Sgarbi, 'insulti e minacce per latrina turca esposta a Castiglion Fiorentino'** (2)... - TV7Benevento : **Arte: Sgarbi, 'insulti e minacce per latrina turca esposta a Castiglion Fiorentino'**... - Damianodanny1 : MAMMA LI TURCHI! “VERME SCHIFOSO, ATTENTO A COSA FAI” - INSULTI MINACCE A SGARBI PER ESPOSTO SU FACEBOOK SCULTUR… -