Sesto mese di gravidanza per Chiara Ferragni: la foto di Fedez è epica (Di sabato 12 dicembre 2020) Ormai manca poco, Chiara Ferragni e Fedez stanno per allargare la loro famiglia. Ecco come hanno annunciato l’ingresso al Sesto mese di gravidanza. Dopo l’annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni e dell’arrivo di un fiocco rossa in casa Ferragnez, ricordiamo tutti il bellissimo e dolcissimo annuncio di Leone. I Ferragnez continuano a mostrare sui loro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Ormai manca poco,stanno per allargare la loro famiglia. Ecco come hanno annunciato l’ingresso aldi. Dopo l’annuncio della secondadie dell’arrivo di un fiocco rossa in casa Ferragnez, ricordiamo tutti il bellissimo e dolcissimo annuncio di Leone. I Ferragnez continuano a mostrare sui loro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

preciiousdawn : @KAGOMEACKERMAN Rispetto a te, io non l'ho seguito per anni ma l'ho visto appunto qualche mese prima dell'uscita de… - gGx0xo : sesto mese?!?! io dopo 4 patatine fritte - uokylulli : @federicovizo87 L'importante è che non le dica mai frasi come 'stai bene anche così'. Quella sera ha rischiato più… - eziofalini : @GerosaLorenzo @petunianelsole Un po’ di studi biblici farebbero bene a tutti! “Il sesto mese l’angelo Gabriele...”… - gocciolelatte : Questo mese sono arrivata al sesto libro più uno a metà lol Ora ne sto iniziando un altro Questo anno avrò letto 8… -