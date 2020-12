Serie C, ecco i risultati degli anticipi della 15a giornata (Di sabato 12 dicembre 2020) Quattro gli anticipi giocati questa sera in Serie C, valevoli per la quindicesima giornata. La grande sorpresa è la vittoria del Como in casa ai danni della Carrarese per 2-1 con i gol di Gatto e Arrigoni. Pareggio con tanti gol invece tra Pro Vercelli e AlbinoLeffe, con i biancocrociati che quindi vengono sorpassati proprio dal Como. Nel Girone B va alla Vis Pesaro la sfida salvezza contro l’Imolese, che perde in casa per 2-1: la doppietta di Lazzari condanna i rossoblù. Il Girone C ha visto invece la Juve Stabia ottenere il quarto risultato utile consecutivo, con il successo per 2-0 sul Potenza. I risultati degli anticipi di Serie C GIRONE AComo-Carrarese 2-1Pro Vercelli-AlbinoLeffe 2-2GIRONE BImolese-Vis Pesaro 1-2GIRONE CJuve Stabia-Potenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Quattro gligiocati questa sera inC, valevoli per la quindicesima. La grande sorpresa è la vittoria del Como in casa ai danniCarrarese per 2-1 con i gol di Gatto e Arrigoni. Pareggio con tanti gol invece tra Pro Vercelli e AlbinoLeffe, con i biancocrociati che quindi vengono sorpassati proprio dal Como. Nel Girone B va alla Vis Pesaro la sfida salvezza contro l’Imolese, che perde in casa per 2-1: la doppietta di Lazzari condanna i rossoblù. Il Girone C ha visto invece la Juve Stabia ottenere il quarto risultato utile consecutivo, con il successo per 2-0 sul Potenza. IdiC GIRONE AComo-Carrarese 2-1Pro Vercelli-AlbinoLeffe 2-2GIRONE BImolese-Vis Pesaro 1-2GIRONE CJuve Stabia-Potenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Napoli testa di serie, ecco le squadre da evitare ai sedicesimi di Europa League 100x100 Napoli News Calciomercato, ecco la raffica di notizie

News Calciomercato sempre pronte a tenere banco. Si parte dal Milan, che salvo sorprese a gennaio chiuderà per il difensore Kabak ...

Weekly Shonen Jump cambia ancora volto: ecco la strana line-up del 2021

Il 2020 è stato un anno di rivoluzioni per Weekly Shonen Jump, cosa che ha trasformato completamente il magazine in vista del 2021.

