Serie B | poker di Mancuso per il blitz Empoli Tripletta di Bajic per il pari dell’Ascoli Cade la Salernitana

(Di sabato 12 dicembre 2020) Una giornata, l’undicesima diB, caratterizzata dalle marcature multiple. Spiccano i quattro gol in quindici minuti didell’, corsaro a Chiavari contro l’Entella (5-2 per i toscani) e ladi, che esce dallo Zini di Cremona con un(3-3 e primo punto per Delio Rossi sulla panchina bianconera).la capolistasul campo del Brescia (1-3) del nuovo allenatore Davide Dionigi. Il Lecce viene ripreso nel finale dal Frosinone con un gol di Novakovich (2-2): i salentini vengono così scavalcati dall’al secondo posto. La Reggiana espugna Cosenza con un gol dell’ex Varone (1-0). Il Pisa sconfigge il Pordenone grazie a una rete di Palombi. Foto: canali ...

