Serie B, il Vicenza con dedica a Paolo Rossi: chiude in nove ma sbanca Pescara (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Vicenza vince a Pescara in una giornata particolare, quella dei funerali di Paolo Rossi, celebrati stamattina in Duomo a Vicenza. Botta e risposta nei primi minuti: Memushaj porta in vantaggio i padroni di casa dopo due minuti; Meggiorini pareggia al 7? su invito di Jallow. Al 25? proprio Jallow segnava la rete del 2-1 per il Vicenza con un destro a giro sul secondo palo. Nella ripresa terzo gol dei veneti con Dalmonte con una conclusione da poco fuori l’area di rigore. Al 71? il Pescara ha provato a tornare in partita con un bel tiro di Galano dai venti metri, ma il Vicenza, in nove nel finale per le espulsioni di Gori al minuto 88 e Dalmonte al 92?, ha saputo resistere al forcing finale degli abruzzesi. La squadra di Di Carlo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilvince ain una giornata particolare, quella dei funerali di, celebrati stamattina in Duomo a. Botta e risposta nei primi minuti: Memushaj porta in vantaggio i padroni di casa dopo due minuti; Meggiorini pareggia al 7? su invito di Jallow. Al 25? proprio Jallow segnava la rete del 2-1 per ilcon un destro a giro sul secondo palo. Nella ripresa terzo gol dei veneti con Dalmonte con una conclusione da poco fuori l’area di rigore. Al 71? ilha provato a tornare in partita con un bel tiro di Galano dai venti metri, ma il, innel finale per le espulsioni di Gori al minuto 88 e Dalmonte al 92?, ha saputo resistere al forcing finale degli abruzzesi. La squadra di Di Carlo ...

