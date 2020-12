Serie A, Italiano rivoluziona la sua squadra: le formazioni ufficiali di Crotone-Spezia (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutto pronto per Crotone-Spezia. L'undicesima giornata del campionato di Serie A entra sempre più nel vivo. Dopo l’anticipo del venerdì sera tra Sassuolo e Benevento (1-0 il risultato finale), spazio quest’oggi ad altre tre sfide. Si inizia alle ore 15.00 con i padroni di casa che allo Scida va a caccia del primo successo in questo campionato contro il club ligure. Di seguito, le formazioni ufficiali.Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Agudelo. All.: Italiano. Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutto pronto per. L'undicesima giornata del campionato diA entra sempre più nel vivo. Dopo l’anticipo del venerdì sera tra Sassuolo e Benevento (1-0 il risultato finale), spazio quest’oggi ad altre tre sfide. Si inizia alle ore 15.00 con i padroni di casa che allo Scida va a caccia del primo successo in questo campionato contro il club ligure. Di seguito, le(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.(4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Agudelo. All.:

