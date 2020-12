Selvaggia Roma ha mentito su suo padre? L’ex Francesco Chiofalo ha una foto che l’incastra (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) In questi giorni si sta molto parlando di Selvaggia Roma nei programmi televisivi e della difficile situazione familiare che ha raccontato di aver vissuto a causa di suo padre. Ad ogni modo, dietro il suo racconto pare si celino diverse incongruenze. La prima a scagliarsi contro di lei è stata la sua ex amica Eliana Michelazzo. Successivamente, però, ci ha pensato Francesco Chiofalo ad aggiungere dei dettagli alquanto interessanti sulla vicenda. Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo contro Selvaggia Nel corso della puntata del 9 dicembre di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha effettuato un collegamento VIDEO con Francesco Chiofalo e la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. I due, dopo aver discusso sul ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 dicembre 2020) In questi giorni si sta molto parlando dinei programmi televisivi e della difficile situazione familiare che ha raccontato di aver vissuto a causa di suo. Ad ogni modo, dietro il suo racconto pare si celino diverse incongruenze. La prima a scagliarsi contro di lei è stata la sua ex amica Eliana Michelazzo. Successivamente, però, ci ha pensatoad aggiungere dei dettagli alquanto interessanti sulla vicenda. Le dichiarazioni dicontroNel corso della puntata del 9 dicembre di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha effettuato un collegamentocone la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. I due, dopo aver discusso sul ...

trash_italiano : Ragazzi ma visto che tanto le percentuali sono sballate A QUESTO PUNTO PORTIAMO SELVAGGIA ROMA ALLA VITTORIA E MAND… - GF_diretta : L'ex di Selvaggia Roma Francesco Chiofalo: 'Non è stata abbandonata dal padre, ha inventato tutto'… - aro_rua : RT @orIandofuriosa: Qui per ricordarvi che Tommaso Zorzi prende per il culo tutti su ig, da Selvaggia Roma a Denis Dosio, dal suo ex (lol)… - balenaspiaggiat : RT @orIandofuriosa: Qui per ricordarvi che Tommaso Zorzi prende per il culo tutti su ig, da Selvaggia Roma a Denis Dosio, dal suo ex (lol)… - fraancescaa00 : RT @arragatto: Vi faccio notare che Tommaso ha fatto storie ironiche anche su Selvaggia Roma ma probabilmente quest’ultima, a differenza di… -