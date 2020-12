Se Facebook oscura la pagina della Croce Rossa di Monza

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 12 dicembre 2020) Una censura senza controllo. Ed è così che lasi ritrova senza, dopo che il social network ha deciso dirla, senza comunicare le motivazioni. Il Comitato locale ha segnalato quanto accaduto ai vertici Nazionali ma, dopo moltissime ore, non è ancora possibile raggiungere lasocial ad ho. E non è l’unico caso: anche altri comitati lombardi hanno subito lo stesso trattamento senza ricevere una spiegazione di quanto avvenuto. E, inevitabilmente, lo spettro che dietro tutto ciò ci sia una campagna di negazionisti del Covid è sempre più pressante. LEGGI ANCHE > Il falso schema sulla casistica dei sintomi del Coronavirus in cui si fa riferimento alla«In questi mesi abbiamo ...