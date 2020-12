Scuola | nuovo coordinatore delle consulte provinciali degli studenti | eletto Pacillo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ieri, venerdì 11 Dicembre, si è svolta, per via telematica, la prima riunione del Coordinamento Regionale della Campania. In questa occasione, è statocampani, Iacopo Pacilio, già Presidente provinciale della consultadi Benevento e rappresentante del liceo scientifico “G. Rummo”. Grazie all’esperienza maturata, Iacopo dovrà rappresentare e guidare glicampani in un momento storico molto difficile. La pandemia ha fortemente provato il mondo scolastico che necessita di forza e collaborazione. Il neopresidente ha sottolineato che tutte le forze in campo dirigenti, ...