Scrittori: John Keats, venduta all'asta maschera funebre per 12.500 sterline (Di sabato 12 dicembre 2020) Londra, 12 dic. - (Adnkronos) - La maschera funebre di John Keats (Londra 1795 - Roma 1821), il poeta britannico considerato uno dei più significativi letterati del Romanticismo europeo, è stato venduto all'asta da Christie's a Londra per 12.500 sterline. Lo scrittore morì di tubercolosi a Roma nella notte del 23 febbraio 1821, a nemmeno 26 anni, assistito solo dal suo intimo amico, l'artista Joseph Severn. La maschera mortuaria fu presa il giorno successivo al decesso e Severn usò questo calco per il suo ritratto postumo a figura intera di Keats (ora esposto alla National Portrait Gallery di Londra). Della maschera funeraria esistono otto copie, cinque delle quali sono conservate in collezioni pubbliche. I calchi originali delle mani ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Londra, 12 dic. - (Adnkronos) - Ladi(Londra 1795 - Roma 1821), il poeta britannico considerato uno dei più significativi letterati del Romanticismo europeo, è stato venduto all'da Christie's a Londra per 12.500. Lo scrittore morì di tubercolosi a Roma nella notte del 23 febbraio 1821, a nemmeno 26 anni, assistito solo dal suo intimo amico, l'artista Joseph Severn. Lamortuaria fu presa il giorno successivo al decesso e Severn usò questo calco per il suo ritratto postumo a figura intera di(ora esposto alla National Portrait Gallery di Londra). Dellafuneraria esistono otto copie, cinque delle quali sono conservate in collezioni pubbliche. I calchi originali delle mani ...

Londra, 12 dic. - (Adnkronos) - La maschera funebre di John Keats (Londra 1795 - Roma 1821), il poeta britannico considerato uno dei più ...