Scoppia incendio in casa, muoiono due bimbi. Madre con gravi ferite: si è salvata gettandosi dalla finestra (Di sabato 12 dicembre 2020) . Ecco cos'è successo Sono morti due bambini a soli 3 anni (Isaac) e 7 anni (Sienna), dopo un terribile incendio esploso all'interno della loro casa. La Madre è riuscita a salvarsi, anche se ha riportato gravi ferite, gettandosi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

