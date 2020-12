Scoperte le difese antiossidanti contro la demenza dell' Alzheimer

Leggi su agi

(Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - I pazienti connon affetti dahanno la capacità di attivare una risposta cerebrale antiossidante efficace al punto da far fronte alla neurodegenerazione causata dal morbo. A dimostrarlo è un nuovo studio pubblicato su The Journal of Neuroscience, dal titolo "Oxidative damage and antioxidant response in frontal cortex of demented and non-demented individuals with's neuropathology", fruttoa collaborazione tra la University of Texas Medical Branch, l'Oregon Health & Science University e l'Università degli Studi di Roma Tre. In Italia, secondo l'Istat, circa 1 milione di persone sono colpite dae circa 3 milioni sono direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari. Tra le forme di, la più comune e devastante ...