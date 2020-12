Sci alpino | Marta Bassino | luccica il Tricolore nella bufera! Apoteosi a Courchevel | quinta Federica Brignone

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020)concede il bis e si prende la vittoria anche nel gigante di. Un altro capolavoro della piemontese, che conferma il suo ruolo di leader della specialità, dominando la seconda manche con il miglior tempo. Si tratta del terzo successo in carriera l’azzurra, il secondo consecutivo dopo quello di Soelden. Una prestazione davvero meravigliosa per, che non ha sofferto una visibilità davvero al limite per la fitta nevicata, risultando perfettaparte più ripida del tracciato, dove ha costruito questa fantastica vittoria. Al secondo posto ha chiuso la svedese Sara Hector, anche lei protagonista di una splendida seconda manche, ma con un ritardo comunque di 46 centesimi da. Proprio come a Soelden, Petra Vlhova si deve accontentare del gradino più ...