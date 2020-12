Sci alpino, Marta Bassino in scia a Petra Vlhova nella prima manche a Courchevel. Staccata Federica Brignone (Di sabato 12 dicembre 2020) Petra Vlhova è al comando del gigante di Courchevel dopo la prima manche. La slovacca ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, chiudendo la sua prova con il tempo di 1’08”82. Sicuramente fortunata la leader della classifica generale a trovare il miglior manto possibile, ma anche brava a trovare ritmo e velocità fin dal primo piano, lasciando qualcosa alle avversarie dall’ultimo intermedio al traguardo. E’ proprio in quella zona che Marta Bassino ha saputo recuperare in vista della seconda manche, chiudendo alle spalle di Vlhova con 49 centesimi di ritardo. La piemontese è apparsa un po’ troppo guardinga rispetto alla slovacca, ma ha saputo comunque gestire bene le entrate sui dossi, portandosi dietro una buona ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)è al comando del gigante didopo la. La slovacca ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, chiudendo la sua prova con il tempo di 1’08”82. Sicuramente fortunata la leader della classifica generale a trovare il miglior manto possibile, ma anche brava a trovare ritmo e velocità fin dal primo piano, lando qualcosa alle avversarie dall’ultimo intermedio al traguardo. E’ proprio in quella zona cheha saputo recuperare in vista della seconda, chiudendo alle spalle dicon 49 centesimi di ritardo. La piemontese è apparsa un po’ troppo guardinga rispetto alla slovacca, ma ha saputo comunque gestire bene le entrate sui dossi, portandosi dietro una buona ...

LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino Maschile Coppa del su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - OA_Sport : Sci alpino, Marta Bassino in scia a Petra Vlhova nella prima manche a Courchevel. Staccata Federica Brignone - LinkaTv : E' iniziato Studio Sci Alpino su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, super G #ValdIsere 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 - RSIsport : ?? Petra Vlhova è in testa dopo la prima manche del gigante di Courchevel. Staccate le svizzere -