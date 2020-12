Sci alpino | in Val d’Isere scatta la stagione degli uomini-jet | a Courchevel grande lotta per la vittoria tra le gigantiste

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il weekend della Coppa del Mondo di sciparla francese. In Valcomincia laper la velocità maschile con il primo superG dell’anno; mentre in quel disi ritrovano le grandi protagoniste del gigante. Un sabato che si spera possa completarsi nella sua interezza, con le condizioni meteo che non sono favorevoli e che potrebbero portare ad un rinvio delle gare e ad uno slittamento del programma al lunedì. Soprattutto il gigante diè a forte rischio rinvio per una nevicata che si è protratta per tutta la notte. Gli organizzatori hanno già fatto sapere che la partenza potrebbe essere abbassata o che addirittura la gara possa essere recuperata nella giornata di lunedì. Sicuramente un gigante che rischia di essere una lotteria, con il manto che potrebbe non essere ...