Santa Teresa, dopo la mareggiata pulizia straordinaria dell’arenile (FOTO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A distanza di pochissimo dalla mareggiata che ha riempito le spiagge salernitane di rami, tronchi ed altri rifiuti, uomini e mezzi della Salerno Pulita hanno completato la pulizia straordinaria dell’arenile di Santa Teresa. Sono stati necessari due giorni e diversi mezzi come una pala meccanica, ragno e camioncini per il trasporto per consentire alle squadre di operai della società mista del Comune di Salerno di portare a termine l’intervento. Cumuli di rifiuti ma anche tanto legno , che, opportunamente separo da altri rifiuti, al momento della raccolta in spiaggia, sarà trinciato ed utilizzato come strutturante per la produzione di compost di qualità nell’impianto gestito dalla Società partecipata. Nelle FOTO la spiaggia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A distanza di pochissimo dallache ha riempito le spiagge salernitane di rami, tronchi ed altri rifiuti, uomini e mezzi della Salerno Pulita hanno completato ladi. Sono stati necessari due giorni e diversi mezzi come una pala meccanica, ragno e camioncini per il trasporto per consentire alle squadre di operai della società mista del Comune di Salerno di portare a termine l’intervento. Cumuli di rifiuti ma anche tanto legno , che, opportunamente separo da altri rifiuti, al momento della raccolta in spiaggia, sarà trinciato ed utilizzato come strutturante per la produzione di compost di qualità nell’impianto gestito dalla Società partecipata. Nellela spiaggia ...

caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano Sa… - Cohen61081141 : Io voglio bene a Maria Teresa, ma le sue nomination non hanno mai o quasi avuto senso. E inutile che vi incazzate c… - Mariallages1 : NOTIZIA : MARIA TERESA NON È UNA SANTA #gfvip - blodiariobld : Sì sì esagero... sì sì non me ne frega una beata fava ?????? Buonanotte ??? @ Santa Teresa, Spoltore - mgtcsj : 'Qualsiasi grazia chiederete a San Giuseppe verrà esaudita'! Aveva proprio ragione santa Teresa d'Avila! I miraco… -