Santa Lucia | patrona della luce | che non porta la notte più lunga che ci sia

È una domenica festiva quella del 13 dicembre. È il giorno di Santa Lucia, la Santa della luce che rischiara l'inverno dopo la notte più lunga che ci sia (o almeno così si credeva un tempo). Lucia è patrona, fra gli altri, di Siracusa, degli occhi, degli oculisti, dei ciechi e degli elettricisti. Si festeggia in questo giorno perché il suo martirio avvenne il 13 dicembre del 304.

