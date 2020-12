Santa Lucia, alle 21 su Bergamo Tv il reading con Boni: segui la diretta (Di sabato 12 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre alle 21 il reading letterario e musicale «Cara Santa Lucia…». In diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 12 dicembre 2020) Sabato 12 dicembre21 illetterario e musicale «Cara…». InsuTv e sul nostro sito.

HuffPostItalia : Caravaggio torna a Siracusa: un po' di luce per Santa Lucia - LegaSalvini : BUONA NOTTE DI SANTA LUCIA Stasera in tante zone d’Italia i bambini attendono l’arrivo di Santa Lucia. Viva le nos… - DeleddaFranco : 'Il 13 dicembre si festeggia tra gli altri Santa Lucia, Protettrice della vista'': - CookerMagic : @ilPhirlosofo Ti posso suggerire alcune alternative più sicure: 1)Una lucina notturna 2)Una luce lasciata accesa… - RossoneroEbbast : Oggi 13/12/2020 è Santa Lucia, ma è anche il giorno in cui tocca a me invecchiare, sono 26??! Tanti auguri a me! Spe… -