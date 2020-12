Salvini chiarisce | «Nessun governetto con Pd | 5S e Renzi» Meloni | unica soluzione è il voto

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 dicembre 2020) «Penso che l’decente sono le elezioni anticipate, per permettere agli italiani di avere un governo capace di fare le cose, invece che di parlare di se stesso». Giorgiane parla a margine della visita al gazebo di FdI allestito a Roma, all’Eur. Per la campagna dal titolo “Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”. «Il 40% delle nostre aziende rischia di non sopravvivere, ci sono i morti del covid e questi discutono di poltrone», accusa la leader di FdI.: «Abbandonare alla solitudine gli italiani» Poi si sofferma a parlare del possibile allargamento delle restrizioni tra comuni per le festività natalizie. «Giuseppe Conte dice di essere aperto alla revisione di questa decisione e ne siamo contenti». E ancora, Conte «voleva impedire, a Natale, il passaggio da ...